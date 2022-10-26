США ввели новые санкции против Ирана

США ввели санкции против 14 должностных лиц Ирана из-за жестокого подавления протестов

Власти США ввели новые санкции против трех организаций и 14 должностных лиц Ирана, которые ответственны за жестокое подавление протестов в стране из-за смерти Махсы Амини. Об этом представители Госдепа сообщили в официальном заявлении ведомства.

«Мы объявляем о совместных действиях Государственного департамента и Министерства финансов в отношении 14 физических и трех юридических лиц, <...> демонстрируя нашу приверженность использованию всех соответствующих инструментов для привлечения к ответственности всех уровней иранского правительства», — говорится в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон «привержен поддержке иранского народа» и выступает за то, чтобы ответственные за подавление протестов «были привлечены к ответственности».

В сентябре в Иране вспыхнули протесты после смерти Махсы Амини. Девушку в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Амини, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отвезла ее в больницу. Через несколько дней девушка скончалась, не приходя в сознание.

Вскоре после произошедшего в Иране начались протесты. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, в момент госпитализации у Амини шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывало на избиение.