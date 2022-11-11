Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве пожилой женщины в Мариуполе

Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве поддерживающей Россию пожилой женщины в Мариуполе

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как убил с сослуживцем в Мариуполе пожилую женщину, которая высказалась в поддержку России. Видео опубликовал RT в своем Telegram-канале.

«Ко мне подошла пожилая женщина лет 70-ти с заявлением о том, что она уважает и гордится действиями Владимира Владимировича Путина (президент РФ — прим. «Ленты.ру»). (…) Услышал одиночный выстрел из пистолета. Выйдя из подъезда, я увидел, что [сослуживец] прячет пистолет марки ПМ себе за пояс, а в двух метрах от него, с левой стороны, лежит женщина с пулевым ранением в голове», — сказал он.

Кроме того, украинский военный сообщил об убийстве двух мирных граждан в марте. По его словам, он увидел, как сослуживец «ведет огонь по двум гражданским». Один человек лежал без признаков жизни, второй продолжал, лежа, вести видеосъемку, пленный «присоединился» и выстрелил два раза в мирных граждан.

Ранее Следственный комитет России (СКР) установил новые факты преступлений, совершенных бойцами ВСУ в отношении мирных граждан. По данным СКР, командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Олег Лукьяненко застрелил трех мирных жителей Мариуполя.