Следователи задержали украинского военного за расстрел жителей Мариуполя

СКР: украинский военный расстрелял жителя Мариуполя за пророссийскую позицию, он задержан

Следственный комитет России (СКР) установил новые факты преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирных граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Лукьяненко застрелил трех мирных жителей Мариуполя. Во время осады города он избил мужчину и расстрелял его на улице из автомата, когда заподозрил в пророссийской позиции. Помимо этого, украинский военный на огневой позиции застрелил из снайперской винтовки мужчину и женщину из числа гражданского населения. Он задержан.

31 октября СКР сообщил о проводимой проверке видео, на котором танк ВСУ переезжает раненого российского солдата. Запись сопровождалась комментариями украинских военных, которые советовали, как лучше раздавить живого человека. Также сотрудники СКР дадут оценку другим преступлениям ВСУ — в частности, они проверят инцидент с ранением 48-летнего мужчины во время удара ВСУ по Кирилловке.