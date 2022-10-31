СКР проверит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата

СК России проведет расследование по видео с наездом танка ВСУ на раненого солдата ВС РФ

Cледователи проверят видео, на котором танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) переезжает раненого российского солдата. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Отмечается, что движение танка корректировалось с квадрокоптера. Видео сопровождалось комментариями украинских военных, которые советовали, как лучше раздавить живого человека. Также сотрудники СКР дадут оценку другим преступлениям ВСУ — в частности, они проверят инцидент с ранением 48-летнего мужчины во время удара ВСУ по Кирилловке.

Кроме того, следователи изучат обстоятельства прилета снарядов в селе Никольское и повреждения линии электропередачи.

28 октября сообщалось, что СКР вычислил приказавшего блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).