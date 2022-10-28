СКР вычислил приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе бойца «Азова»

СКР установил личность бойца «Азова», приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе

Следственный комитет России (СКР) установил личность украинского генерал-лейтенанта, приказавшего блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Им оказался военнослужащий запрещенного полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), командующий группировкой войск «Юг» и «Восток» Александр Павлюк.

По данным следствия, боец отдавал приказы о ликвидации всех, передвигающихся в Мариуполе, в том числе женщин и детей. Сейчас его разыскивают. Павлюк получил статус обвиняемого.

В марте президент Украины Владимир Зеленский назначил фигуранта главой Киевской областной военной администрации. А в мае он был снят с должности, так как в Киевской области не проходило боевых действий.

23 апреля представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о срыве украинскими военнослужащими эвакуации гражданского населения из Мариуполя. «Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра "Порт-Сити" на бульваре Шевченко», — указал он.