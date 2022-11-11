Россия ввела запрет на въезд для нескольких сотен граждан США

МИД России сообщил о введении запрета на въезд в страну для 200 граждан США

Москва ввела запрет на въезд для нескольких сотен граждан США, сообщается в заявлении МИД России.

«В ответ на постоянно вводимые Администрацией Джо Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — сказано в заявлении.

Уточняется, что ограничения на въезд в страну коснулись замминистра обороны США Колина Кала и Мары Карлин, а также советника Минобороны Украины Джона Абизаида. Помимо них, в стоп-листе оказались замминистра юстиции США Кристен Кларк, руководители оборонных предприятий и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кроме того, в списке упоминаются председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Также известно, что семье Байдена тоже запрещен въезд в Россию, а именно его братьям Джеймсу и Фрэнсису Байден, а также сестре Валери Байден.

Ранее сообщалось, что власти США обеспокоились из-за отсутствия единогласия в Европе касательно введения новых антироссийских санкций. Отмечается, что некоторые европейские страны, которые поддерживают Россию, выступают против новых санкций на фоне экономического кризиса.