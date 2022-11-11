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15:07, 11 ноября 2022Забота о себе

Раскрыт секрет безупречной красоты молодой жены Павла Прилучного

Пластический хирург Петраш заявила, что Зепюр Брутян изменила форму носа и увеличила губы

Фото: Shutterstock

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян несколько раз делала операцию по изменению формы носа и с большой долей вероятности увеличила губы, заявила пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Секрет безупречной красоты актрисы она раскрыла в беседе с Life.ru.

Сравнив фотографии разных периодов жизни актрисы, врач пришла к выводу, что нос Брутян стал тоньше и аккуратнее, а его кончик заметно уменьшился — добиться подобного результата можно только при помощи ринопластики. Также со временем заметно изменились ее губы: они увеличились в объеме, а верхняя стала более вывернутой и вздернутой. «Такой эффект невозможно получить только при помощи инъекций гиалуроновой кислоты — только при помощи хирургического вмешательства. И только после пластики губ можно прибегнуть к увеличению при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты», — объяснила пластический хирург.

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Также, по мнению Петраш, новая жена Павла Прилучного при помощи косметолога скорректировала углы нижней челюсти, сделав их более выраженными, и изменила форму подбородка при помощи контурной пластики филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Кроме того, у актрисы нет ни единой мимической морщины на лбу и в межбровье, что навело пластического хирурга на мысль, что актриса регулярно делает уколы ботокса и биоревитализацию — инъекционную процедуру для глубокого увлажнения кожи.

Ранее журналисты выяснили стоимость роскошной свадьбы Павла Прилучного в Армении. Звезда сериала «Мажор» потратил на торжество приблизительно 15 миллионов рублей.

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Наталья Обрядина
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