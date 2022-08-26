Раскрыта многомиллионная стоимость свадьбы Павла Прилучного

«Комсомольская правда»: Павел Прилучный потратил на свадьбу 15 миллионов рублей

Журналисты «Комсомольской правды» раскрыли многомиллионную стоимость свадьбы российских актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Выяснилось, что звезда сериала «Мажор» потратил на торжество около 15 миллионов рублей. В то же время авторы публикации пояснили, что данная сумма является приблизительной, так как она основана на актуальных ценах свадебных агентств.

Так, например, декор, который состоял из белых живых цветов, обошелся звездной паре как минимум в шесть миллионов рублей. Отмечается, что растения украшали банкетный зал и импровизированную арку на улице. При этом аренда помещения в закрытом элитном поселке в Подмосковье, в котором состоялось торжество, начиналась от четырех миллионов рублей.

Внимание журналистов также привлекли наряды молодоженов. Невеста выбрала для мероприятия три образа: пышное классическое белое платье, платье-бюстье и платье-трансформер, которое в заключительную часть вечера превратилось в брючный костюм. Жених, в свою очередь, предпочел темный классический костюм. По оценкам репортеров, стоимость свадебного гардероба составила около трех миллионов рублей.

Кроме того, известно, что за развлекательную часть отвечали эстрадный певец Стас Михайлов и рэпер Мот, сумма гонораров выступлений которых соответствует пяти миллионам рублей.

В заключение редакторы выяснили, что смета остальной праздничной атрибутики, в список которой вошли торт, музыкальное сопровождение, съемка для свадебного фильма, освещение, макияж и букет невесты, судя по предложениям агентств, превышает два миллиона рублей.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в четверг, 25 августа. Ранее актер был женат на артистке Агате Муцениеце. Они развелись в июне 2020 года.