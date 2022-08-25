Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в Армении

Российский актер Павел Прилучный женился в Армении. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!»

Звезда «Мажора» и 27-летняя актриса Зепюр Брутян поженились после знакомства на съемках сериала. В мае артисты начали публиковать в социальных сетях совместные фотографии, из-за которых фанаты заподозрили их в романе. Некоторые же посчитали отношения Прилучного и Брутян пиар-ходом.

Ранее актер был женат на артистке Агате Муцениеце. Они развелись в июне 2020 года. Несколькими месяцами ранее актриса опубликовала серию видеозаписей в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции. Прилучный отрицал эти обвинения. В ответ Муцениеце заявила, что не считает себя врагом актера, и выразила надежду на то, что его физическое и моральное состояние придет в норму.

Позднее стало известно, что актер встречается с Мирославой Карпович, прославившейся благодаря сериалу «Папины дочки». Пара рассталась в начале 2022 года.