В российских регионах произошло землетрясение

Babr Mash: жители Иркутской области и Бурятии сообщили о землетрясении

Жители Иркутской области и Бурятии сообщили о прошедшем землетрясении. Магнитуда, предварительно, около 4,8, пишет Telegram-канал Babr Mash.

Предположительно, эпицентр находился недалеко от поселка Клюевка в Бурятии, где толчки достигли 6,9 балла. Уточняется, что землетрясение почувствовали жители Усольского, Ангарского, Шелеховского, Слюдянского, Эхирит-Булагатского, Ольхонского и Иркутского районов.

Это не первые толчки за последнее время. МЧС России по Иркутской области сообщило, что в акватории Байкала утром в пятницу, 14 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,9. В связи с происшествием в главном управлении МЧС России по региону был развернут оперативный штаб.

В августе 2022 года сейсмологи рассказали о землетрясении магнитудой 6,0, зарегистрированном возле Курильских островов. По их данным, очаг землетрясения находился на глубине 25 километров.