Большинство американцев выступили против переизбрания Байдена на второй срок

CNN: 67% избирателей не хотят переизбрания Байдена на второй президентский срок

Большинство голосовавших на промежуточных выборах в Конгресс США американцев выступили против того, чтобы действующий глава государства Джо Байден баллотировался на второй президентский срок. Об этом сообщает обозреватель CNN Крис Силлица.

По данным национального экзитпола, 67 процентов проголосовавших на прошедших выборах избирателей заявили, что не хотят участия Байдена в президентской гонке, которая состоится в 2024 году. Лишь 30 процентов респондентов поддержали его выдвижение, пишет Силлица. Он указал, что 90 процентов американцев, причисляющих себя к сторонникам республиканцев, высказались против переизбрания Байдена. Среди демократов подобного мнения придерживаются 38 процентов опрошенных, говорится в публикации.

Причиной подобного отношения американцев является преклонный возраст действующего американского лидера, поясняет Силлица. В ноябре ему исполнится 80 лет, а после президентских выборов ему будет 82 года. Соответственно, к концу потенциального второго срока Байдену исполнится 86 лет.

Ранее глава США заявил о своем намерении принять окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на второй срок в начале 2023 года. «Я думаю, что все хотят, чтобы я баллотировался, но мы это обсудим», — сказал Байден.