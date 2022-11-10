Байден высказался об участии в выборах в 2024 году

Байден окончательно определится с выдвижением своей кандидатуры на второй срок в 2023 году

Президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что намерен окончательно определиться с выдвижением своей кандидатуры на второй срок в начале 2023 года. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«В конечном счете это семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я баллотировался, но мы это обсудим», — подчеркнул политик. Глава Белого дома отметил, что не видит оснований спешить с принятием такого решения.

Американский лидер сообщил, что намерение переизбираться у него созрело еще до выборов в Конгресс США. По его словам, он не увязывал свое участие в президентских выборах 2024 года с их итогами.

Глава Белого дома добавил, что обсуждение данной темы может состояться во время отпуска, который он вместе с супругой планирует взять между Днем благодарения и Рождеством.

Ранее Байден назвал комедией разговоры о возможности объявить ему импичмент. «Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили, и бывший президент говорил: "сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия», — сказал американский лидер.