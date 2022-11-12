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05:27, 12 ноября 2022Россия

Автоэксперт предостерег от «большого развода» при шиномонтаже

Автоэксперт Ракитин: предложение накачать шины азотом вместо воздуха является уловкой

Фото: Benjamin Brunner / Unsplash

Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал об основных схемах обмана клиентов при смене летней резины на зимнюю в шиномонтажной мастерской. Его слова приводит радио Sputnik.

Специалист указал, что иногда автовладельцам предлагают накачать шины азотом вместо воздуха. По его словам, это является уловкой. «Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так», — предостерег Ракитин.

Кроме того, существуют и другие возможные махинации при шиномонтаже, продолжил автоэксперт. Так, мастера могут внушить клиенту, что шина некачественная, после чего они предлагают приобрести другую у них. «Вторая история — это навязывание ненужного ремонта колесных дисков. Это не эпидемия обмана, но такие случаи есть» — добавил Ракитин. Он порекомендовал обращаться в проверенный сервисный центр, опираясь на отзывы в интернете и советы знакомых, чтобы не столкнуться с обманом и избежать ненужных переплат.

Ранее автомобилистов предупредили о рисках при покупке подержанных шин. Отмечалось, что крайне важно разбираться в маркировке резины.

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Варвара Кузьмина
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