В России выявили 5 514 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5 514 случаев коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки выявили 5 514 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 494 588 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 5 554.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (975), Санкт-Петербурге (355) и Московской области (241). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах ( по 2 случая).

За минувшие сутки число госпитализаций составило 1188. За этот же период 5717 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 896 445.

За последние 24 часа умерли 62 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 964 человека.