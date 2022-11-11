В России выявили 5554 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5554 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 5554 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 489 074 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 11 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5594.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (925), Петербурге (328) и Свердловской области (305). Меньше всего — в Ненецком округе и Чечне (по 1 случаю), а также на Чукотке, Алтае и в Карачаево-Черкессии (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1248. За этот же период 6213 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 890 728.

За сутки умерли 67 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 902 человека.