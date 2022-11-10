В России выявили менее шести тысяч случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5594 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 483 520 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 10 ноября.
Днем ранее число новых заболевших составило 5335.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (979), Свердловской области (327) и Санкт-Петербурге (305). Меньше всего — в Карачаево-Черкесии, Ненецком округе и Туве (по 1 случаю), а также в Калмыкии (2 случая).
За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1165. За этот же период 7623 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 884 515.
За сутки умер 61 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 835 человек.