В России выявили менее шести тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 5594 случаев коронавируса за сутки в России

В России за сутки выявили 5594 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 483 520 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 10 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5335.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (979), Свердловской области (327) и Санкт-Петербурге (305). Меньше всего — в Карачаево-Черкесии, Ненецком округе и Туве (по 1 случаю), а также в Калмыкии (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1165. За этот же период 7623 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 884 515.

За сутки умер 61 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 835 человек.