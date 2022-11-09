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11:03, 9 ноября 2022Россия

В России выявили менее шести тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 5335 случаев коронавируса за сутки в России
СюжетПандемия в России

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за сутки выявили 5335 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 477 926 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 9 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 4320.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1124), Свердловской области (374) и Санкт-Петербурге (277). Меньше всего — на Чукотке, в Чечне, Туве и Кабардино-Балкарии (по 1 случаю).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1330. За этот же период 8492 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 876 892.

За сутки умерли 62 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 774 человека.

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Анастасия Шейкина
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