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11:03, 8 ноября 2022Россия

В России выявили 4320 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 4320 случаев коронавируса за сутки

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за сутки выявили 4320 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 472 591 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 8 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 4421.

Больше всего случаев заражения было зафиксировано в Москве (616), Свердловской области (388) и Санкт-Петербурге (370). Меньше всего — в Чечне и Ингушетии (по 2 случая), на Чукотке и в Магаданской области (по 3 случая).

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Анна Щербакова
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