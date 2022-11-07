В России выявили менее пяти тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 4421 случая коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 4421 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 468 271 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 7 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 4566 — менее пяти тысяч заболевших COVID-19 в стране выявили впервые с 19 июля.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (590), Санкт-Петербурге (351) и Свердловской области (390). Меньше всего — в Кабардино-Балкарии, Смоленской области и Ненецком автономном округе (по 1 случаю), а также в Адыгее (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 496. За этот же период 4944 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 860 277.

За сутки умер 61 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 649 человек.