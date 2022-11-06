В России впервые с 19 июля выявили менее пяти тысяч заболевших COVID-19

В России выявили 4566 новых заболевших COVID-19, выздоровели 5735, скончались 62

За минувшие сутки в России выявили 4566 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 463 850. Новые данные передает в воскресенье, 6 ноября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

5 ноября количество инфицированных составило 5617, 4 ноября — 6149. 3 ноября в стране было выявлено 6375 зараженных.

По обновленным данным оперштаба, наибольшее число заражений выявили в Москве (402), Свердловской области (389) и Санкт-Петербурге (349). В Московской области зафиксировано всего 86 новых зараженных. Меньше всего — в Еврейской автономной области (3), Дагестане (3) и на Алтае (2). В Тыве и Чечне выявили по одному новому заболевшему. В Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе новых инфицированных нет.

За последние 24 часа число госпитализаций составило 457. За этот же период 5735 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 20 855 333 россиянина. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 62 пациента. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 390 588 летальных исходов.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор захотел отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для возвращающихся из-за границы россиян. Уточнялось, что действовавшие до этого правила будут признаны уже устаревшими. Помимо этого, в планах ведомства — организация выборочного тестирования на коронавирусную инфекцию на КПП через государственную границу.