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11:22, 5 ноября 2022Россия

В России выявили 5617 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 5617 случаев заражения коронавирусом за сутки, умерли 67 заболевших

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В России выявили 5617 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

По информации штаба, 67 пациентов, заболевших COVID-29, скончались. При этом 7819 граждан выздоровели от вируса. Днем ранее в стране зарегистрировали 6149 случаев инфицирования и 71 летальный исход.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выздоровел пациент, у которого был зафиксирован самый продолжительный случай заболевания коронавирусом — 411 дней болезни. Он заболел в декабре 2020-го, несмотри на исчезновение симптомов, тесты оставались положительными до января 2022 года.

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Виктория Кондратьева
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