В России за сутки выявили 6149 случаев коронавируса

Оперштаб: в РФ за сутки выявлено 6149 случаев заражения COVID-19

В Росии за сутки выявили 6149 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 4 ноября.

Днем ранее число новых инфицированных составило 6375. Всего с начала пандемии было выявлено 21 453 667 случаев COVID-19.

За последние 24 часа выздоровело 9259 россиян, что на 5,3 процента ниже показателя, который был зарегистрирован 3 ноября 2022 года. Общий показатель выздоровлений достиг отметки в 20 841 779.

Согласно данным оперштаба, за сутки госпитализировали 1233 человека с COVID-19. В сравнении с предшествующими сутками показатель снизился на 0,2 процента. Отмечается, что в 37 регионах страны зафиксировано увеличение числа госпитализаций, тогда как в 39 субъектах число госпитализаций снизилось. Еще в девяти регионах ситуация не изменилась.

В оперштабе указали, что за указанный период умер 71 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 459 человек.

Ранее сообщалось, что команда ученых из Нью-Йоркского университета (NYU) выявила последствия нарушения микробиоты кишечника после перенесенного COVID-19. Оказалось, что такие изменения увеличивают риск заболеваний другими инфекциями.