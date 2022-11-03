В России выявили 6375 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 6375 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 6375 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 447 518 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 3 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 6385.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (843), Санкт-Петербурге (412) и Свердловской области (388). Меньше всего — в Калмыкии, Тыве (по 1 случаю), а также в Ингушетии (2 случая) и Ненецком округе (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1235. За этот же период 9 774 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 832 520.

За сутки умерли 73 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 388 человек.