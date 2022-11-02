В России выявили менее семи тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 6385 случаев коронавируса за сутки в России

В России за сутки выявили 6385 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 429 506. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 2 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5252.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (966), Санкт-Петербурге (461) и Свердловской области (384). Меньше всего — на Чукотке (1 случай), а также в Кабардино-Балкарии, Туве и Калмыкии (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1320. За этот же период 10 241 человек выздоровел и был выписан из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 822 746.

За сутки умерли 68 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 315 человек.