В России выявили 5252 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5252 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5252 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 434 758. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 1 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5871.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (485), Санкт-Петербурге (426) и Свердловской области (370). Меньше всего — в Адыгее (2 случая), Калмыкии (3 случая), Астраханской и Тамбовской областях (по 5 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1485. За этот же период 9308 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 812 505.