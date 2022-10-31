В России выявили минимальное с 20 июля число случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5781 случая коронавируса, это минимум с 20 июля

В России за сутки выявили 5781 случай заражения коронавирусом — это минимальное число инфицированных с 20 июля. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 429 506. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 31 октября.

Днем ранее число новых заболевших составило 6803.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (579), Санкт-Петербурге (398) и Свердловской области (361). Меньше всего — в Чечне (2 случая), а также на Чукотке, в Еврейской автономной области, Туве, Адыгее, Астраханской области и Ставропольском крае (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 491. За этот же период 7073 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 803 197.

За сутки умер 71 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 390 175 человек.