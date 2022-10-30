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11:01, 30 октября 2022Россия

В России выявили менее семи тысяч случаев коронавируса

В России выявили 6803 новых заболевших COVID-19, выздоровели 9008, скончались 75

Фото: PxHere

За минувшие сутки в России выявили еще 6803 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 423 725. Новые данные передает в воскресенье, 30 октября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

29 октября было известно о 7107 новых заболевших; 28 октября количество инфицированных составило 7606; 27 октября — 7849. 26 октября в стране было выявлено 7518 зараженных.

По обновленным данным оперштаба, наибольшее число заражений выявили в Москве (730), Санкт-Петербурге (469), Свердловской области (354), Самарской области (293) и Подмосковье (207). Меньше всего — в Калмыкии (8), на Камчатке (7), в Адыгее (6), Дагестане (5), Чукотском автономном округе (5), Еврейской автономной области (4), Астраханской области (3) и Тыве (2). По одному зараженному также выявили в Чечне и Ненецком автономном округе.

За последние 24 часа число госпитализаций составило 611. За этот же период 9008 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 20 796 124 россиянина. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 75 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 390 104 летальных исхода.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор захотел отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для возвращающихся из-за границы россиян. Уточнялось, что действовавшие до этого правила будут признаны уже устаревшими. Помимо этого, в планах ведомства — организация выборочного тестирования на коронавирусную инфекцию на КПП через государственную границу.

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Варвара Кошечкина
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