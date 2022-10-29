В России выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса

В России выявили 7107 новых заболевших COVID-19, выздоровели 11 527, скончались 79

За минувшие сутки в России выявили еще 7107 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 416 922. Новые данные передает в субботу, 29 октября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

28 октября количество инфицированных составило 7606, 27 октября — 7849. 26 октября в стране было выявлено 7518 зараженных.

За последние 24 часа число госпитализаций составило 1330. За этот же период 11 527 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 20 787 116 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 79 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 390 029 летальных исходов.

Ранее ученый Николай Крючков отметил, что в стране наблюдаются мутирующие варианты ВА.4 и ВА.5 омикрон-линии. Он уточнил, что их отличие состоит в способности более успешно обходить защитные способности организма. Не исключены также изменения в остальных штаммах инфекции — например, дельты, которая оказалась самой смертельной.