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09:04, 2 ноября 2022Наука и техника

Выявлены последствия нарушения микробиоты кишечника после COVID-19

Nature Communications: коронавирус привел к нарушениям в микробиоте кишечника

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Команда ученых из Нью-Йоркского университета (NYU) выявила последствия нарушения микробиоты кишечника после перенесенного COVID-19. Оказалось, что такие изменения увеличивают риск заболеваний другими инфекциями. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

В процессе исследования специалисты изучили микробиом в кишечнике подопытных мышей, перенесших коронавирус. Оказалось, что у грызунов существенно снизилось микробное разнообразие, что привело к росту патогенной микрофлоры, устойчивой к антибиотикам.

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Затем авторы проанализировали около 100 человек с разной формой COVID-19, которые были госпитализированы в отделения интенсивной терапии в 2020 году. У таких пациентов наблюдалось те же результаты, что и ранее у мышей, однако патогены в определенных ситуациях проникали также и в кровь больных. Всего подобные осложнения проявились у 20 процентов исследуемых.

Медики отметили, что выводы работы говорят о необходимости особенного внимания к изменениям микрофлоры кишечника у инфицированных SARS-CoV-2, поскольку присоединение вторичных антибиотикорезистентных инфекций крайне опасно для больных. В будущем исследователи планируют дальше изучать эту взаимосвязь, а также выявить группы риска.

В октябре 2022 года сотрудники Лондонского университета заметили, что заболевание COVID-19 впоследствии увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

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Елена Апазиди
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