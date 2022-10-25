COVID-19 спровоцировал смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Heart: коронавирусная инфекция связана с последующими сердечно-сосудистыми заболеваниями

COVID-19 связан с повышенным риском последующих сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, при этом риск особенно высок среди тех, кто был госпитализирован с тяжелой инфекцией. Статья ученых Лондонского университета королевы Марии опубликована в журнале Heart, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress. Хотя исследование является обсервационным, и не демонстрирует причинно-следственную связь, оно предоставляет дополнительные свидетельства того, что коронавирус способен провоцировать неблагоприятные исходы в течение долгого времени после самой инфекции.

Специалисты проанализировали данные 53 613 участников долговременного исследования UK Biobank, из которых у 17 871 была диагностирована инфекция COVID-19 в период с марта 2020 года по март 2021 года. Среди тех, кто перенес заражение коронавирусом, было больше мужчин и более слабое кардиометаболическое здоровье. 2701 человек был госпитализирован из-за COVID-19, 866 попали в больницу по другому поводу, а 14 304 не нуждались в стационарном лечении.

Наблюдение добровольцев проводили до тех пор, пока у них не возникло сердечно-сосудистое заболевание, или они не умерли до конца марта 2021 года. Сроки наблюдения составили от 32 до 395 дней со средней продолжительностью 141 день. Клинические исходы включали сердечный приступ, инсульт, сердечную недостаточность, мерцательную аритмию, венозную тромбоэмболию, перикардит, смерть от сердечно-сосудистого заболевания или ишемической болезни сердца, а также смерть от любой причины.

У тех, кто перенес COVID-19 в форме, не требовавшей госпитализации, вероятность образования тромба в вене (ВТЭ) повысилась в три раза, а риск смерти от любой причины вырос в 10 раз. Те, кто попал в больницу из-за коронавируса, имели более высокий риск всех рассматриваемых исходов независимо от сторонних факторов. У них более чем в 27 раз вырос риск ВТЭ, в 21,5 раза — вероятность сердечной недостаточности, в 17,5 раза — вероятность инсульта. Риск мерцательной аритмии стал почти в 15 раз выше, перикардита — в 14 раз, сердечного приступа — в 10 раз.

В целом, среди тех, кто был госпитализирован из-за COVID-19, смертность повысилась в 118 раз по сравнению с теми, кто не нуждался в стационарном лечении. Большинство заболеваний и смерть от любой причины были зафиксированы в первые 30 дней после заражения, однако риск неблагоприятного исхода оставался повышенным и после 30 дней, особенно сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий, ВТЭ, перикардита и смерти.

Это обсервационное исследование, поэтому нельзя сделать окончательных выводов о причинах и следствиях. Анализ также не учитывал другие потенциально влиятельные факторы, такие как влияние вакцинации, новые варианты вируса или повторяющиеся инфекции.