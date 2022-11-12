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20:33, 12 ноября 2022Мир

В Китае выявили максимальное c апреля количество случаев COVID-19

CNA: в Китае зафиксировали максимальное c апреля количество случаев коронавируса

Фото: Shutterstock

После некоторых послаблений для въезжающих в страну в Китае выявили максимальное c апреля количество случаев COVID-19. Об этом пишет Channel News Asia (CNA).

Согласно новым данным, вспышки заболевания замечены в таких ключевых городах, как Пекин, Гуанчжоу и Чунцин. Всего по стране за прошедшие сутки медицинские службы КНР зарегистрировали 11 950 случаев коронавируса.

Ранее китайские власти, которые придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу, сократили срок карантина для прибывающих из-за рубежа на два дня — теперь новоприбывшим нужно самоизолироваться на восемь дней.

В начале ноября в китайских социальных сетях стали распространяться слухи об отмене локдаунов после публикации скриншотов с неподтвержденным планом открытия страны, что спровоцировало двухдневный резкий рост акций китайских компаний суммарно на 450 миллиардов долларов.

Скриншоты с планами властей Китая постепенно свернуть политику нулевой терпимости к коронавирусу появились в местной соцсети WeChat поздно вечером 31 октября и стали активно распространяться по интернету. Там указывалось, что приближенный к Си Цзиньпину член политбюро китайской коммунистической партии Ван Хунин 30 октября провел встречу с экспертами по COVID-19 по вопросу ускорения планов по прекращению локдаунов.

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Варвара Кошечкина
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