На Украине отказались замораживать конфликт на зиму

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не может замораживать конфликт на зиму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют сокращать попытки контратак на российские позиции в преддверии зимы. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Мы не можем ничего замораживать, мы — не холодильная камера. Никакой остановки мы допустить не можем», — сказал чиновник. Он напомнил, что одним из условий для переговоров, которые выдвинул президент Владимир Зеленский, является восстановление целостности территории Украины.

10 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после возможной паузы в боевых действиях зимой ВСУ могут усилиться тысячами солдат, прошедшими подготовку в Великобритании. Он предположил, что зима замедлит боевые действия с обеих сторон, но пообещал, что Киев будет использовать это время с максимальным результатом для перегруппировки, обновления и ротации подразделений.