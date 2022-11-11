Министр обороны допустил усиление ВСУ после зимы

Reuters: министр обороны Резников допустил усиление ВСУ подготовленными в Британии бойцами

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после возможной паузы в боевых действиях зимой Вооруженные силы страны (ВСУ) могут усилиться. Об этом он рассказал в беседе с агентством Reuters.

Резников предположил, что зима замедлит боевые действия с обеих сторон. При этом он допустил усиление ВСУ благодаря бойцам, подготовленным в Британии.

«Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», — подчеркнул он.

Министр добавил, что после паузы зимой силы Украины усилятся тысячами солдат.