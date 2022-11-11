Украина попросит партнеров о помощи в финансировании Starlink

Украина попросит помощи у партнеров, если потребуется оплатить работу спутников Starlink

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью агентству Reuters рассказал о планах Киева просить помощи у зарубежных партнеров в том случае, если компания SpaceX Илона Маска станет взимать плату за работу своих спутников Starlink на территории страны.

«Мы постараемся найти денежные средства. У нас есть партнеры в разных странах. Мы попросим их помочь нам в том числе в оказании финансовой помощи», — заявил министр.

Он уточнил, что одну часть часть спутников SpaceX предоставляет Украине безвозмездно, а другую часть оплачивает Киев. Резников добавил, что власти страны получили обещание Маска продолжать обеспечивать бесплатное обслуживание аппаратов Starlink на территории страны.

Ранее сообщалось об отключении на Украине 1,3 тысячи спутников системы Starlink. Возможной причиной перебоев называлась проблема с финансированием. Также отмечалось, что украинские военные были обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку могут лишиться доступа к интернету.