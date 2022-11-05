Перебои в работе спутников Starlink обеспокоили украинских военных

CNN: на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink из-за проблем с финансированием

На Украине отключились 1,3 тысячи спутников системы Starlink, принадлежащих компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает телеканал CNN.

Возможной причиной перебоев названы проблемы с финансированием. Украинские военные обеспокоены сложившейся ситуацией, отметил источник, поскольку могут потерять доступ к интернету.

По информации телеканала, Украина должна платить SpaceX за работу каждого из 1,3 тысячи терминалов 2,5 тысячи долларов в месяц. Государство опасается, что в какой-то момент не сможет оплачивать работу системы.

14 октября SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи на себя. Но через два дня он заявил, что все же продолжит оплачивать работу Starlink.

