Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:30, 5 ноября 2022Бывший СССР

Перебои в работе спутников Starlink обеспокоили украинских военных

CNN: на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink из-за проблем с финансированием

Фото: Roscosmos/ Globallookpress.com

На Украине отключились 1,3 тысячи спутников системы Starlink, принадлежащих компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает телеканал CNN.

Возможной причиной перебоев названы проблемы с финансированием. Украинские военные обеспокоены сложившейся ситуацией, отметил источник, поскольку могут потерять доступ к интернету.

По информации телеканала, Украина должна платить SpaceX за работу каждого из 1,3 тысячи терминалов 2,5 тысячи долларов в месяц. Государство опасается, что в какой-то момент не сможет оплачивать работу системы.

14 октября SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи на себя. Но через два дня он заявил, что все же продолжит оплачивать работу Starlink.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США допустили ввод войск на Украину
Китай обратился к США с призывом
Валуев прокомментировал идею Госдумы отказаться от признания CAS в России
Перебои в работе спутников Starlink обеспокоили украинских военных
Белый дом подтвердил визит советника Байдена в Киев
США отправили на Украину восемь ЗРК NASAMS
Mercedes отказалась от разработки роботакси
Европейских лидеров обвинили в сокрытии реальных трат для восстановления Украины
В Германии призвали отменить санкции против России
Байден рассказал о проблемах с поставками ракет Javelin Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.