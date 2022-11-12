Российский посол заявил о давлении Запада на Сербию

Посол России в Сербии заявил о давлении Запада на Белград по вопросу санкций против РФ

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад оказывает сильное давление на Сербию, одну из немногих европейских стран, которая не ввела санкции против России. Слова дипломата приводит портал N1.

По словам Боцана-Харченко, Москва не удивлена тем, что Белград занимает «принципиальную позицию». Посол подчеркнул, что Сербия обосновывает такую позицию в отношении России «своими национальными интересами».

Ранее Боцан-Харченко предположил, что новое правительство Сербии продолжит отказ от антироссийских санкций. По словам посла, в заявлениях вновь назначенных министров нет никаких намеков на то, что сербский подход к санкциям в отношении России поменялся.

Президент Сербии заявлял, что страна всеми силами пытается помешать западным странам возложить на Россию вину за нарушения международного права. Он также указал, что Запад как-то сам нарушил Устав ООН и все резолюции в отношении Сербии.