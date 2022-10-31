Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 31 октября 2022Мир

Российский посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям

Посол Боцан-Харченко: новое правительство Сербии продолжит отказ от санкицй против России

Фото: Marko Djurica / Reuters

Новое правительство Сербии продолжит отказ от антироссийских санкций. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Дипломат указал на то, что президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин во главе с премьером Аной Брнабич правительством преемственности. По словам посла, в заявлениях вновь назначенных министров нет никаких намеков на то, что сербский подход к санкциям в отношении России поменялся. «Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и Советом национальной безопасности Сербии, сохраняется», — заключил Боцан-Харченко.

26 октября Вучич утвердил новое правительство республики. В состав правительства вошли первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали.

Ранее президент Сербии рассказал, что страна всеми силами пытается помешать западным странам возложить на Россию вину за нарушения международного права. Он также указал, что Запад как-то сам нарушил Устав ООН и все резолюции в отношении Сербии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Комбат «Востока» рассказал об обстановке в занятой ВСУ Павловке
Россияне назвали самые атмосферные города страны для осенних поездок
На Украине ввели экстренные меры из-за взрывов
Анастасия Решетова оправдалась за роскошные подарки
Россиянка обвинила знакомого в изнасиловании и получила приговор
Российский школьник впал в кому на детской площадке
В Москве произошла массовая отмена рейсов
Тиктокер нашел отвратительную причину отказаться от мебели с рук
В российском городе ввели режим ЧС из-за смертельно опасной инфекции
Появилось видео пожара после удара по подстанции на ДнепроГЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.