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06:46, 12 ноября 2022Мир

Белый дом раскрыл новые детали переговоров Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20

Советник Белого дома Салливан озвучил новые темы переговоров Байдена с Си Цзиньпином

Фото: Lan Hongguang / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден намерен обсудить вопрос о Северной Корее во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова передает Reuters.

Как рассказал Салливан, американский лидер собирается предупредить китайского коллегу, что США усилит военное присутствие в КНДР, если та продолжит идти по пути эскалации. Байден надеется на дальнейшее продолжение контактов с Си после этих переговоров.

Ранее были озвучены другие темы разговора двух лидеров. Среди них Тайвань и Украина. Также лидеры обсудят усилия по сохранению и расширению линий связи между Вашингтоном и Пекином, управлению конкуренцией между двумя государствами и работе в сферах совпадающих интересов. В частности, по ее словам, речь идет о работе над международными вызовами, влияющими на мировое сообщество.

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Екатерина Подвигина
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