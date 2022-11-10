Белый дом анонсировал встречу Байдена и Си Цзиньпина на G20

Белый дом: Байден и Си Цзиньпин встретятся на саммите G20 в Индонезии

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу на полях саммита G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Переговоры глав государств анонсировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, лидеры обсудят усилия по сохранению и расширению линий связи между Вашингтоном и Пекином, управлению конкуренцией между двумя государствами и работе в сферах совпадающих интересов. В частности, по ее словам, речь идет о работе над международными вызовами, влияющими на мировое сообщество.

«Лидеры также обсудят спектр региональных и глобальных вопросов», — рассказала Жан-Пьер. Отмечается также, что совместное заявление по итогам встречи Байдена и Си Цзиньпина не планируется

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия на саммите «Большой двадцатки» (G20) будет обсуждать тему поставок крупных партий зерна и удобрений и вести диалог по наращиванию газового сотрудничества с Турцией. Страну на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.