Россия назвала темы для переговоров в рамках G20
Россия на саммите «Большой двадцатки» (G20) будет обсуждать тему поставок крупных партий зерна и удобрений и вести диалог по наращиванию газового сотрудничества с Турцией. Такие инициативы назвала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.
По ее словам, Москва на переговорах также подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов на зарубежные рынки.
О создании международного газового хаба Турция и Россия задумались в октябре — он будет построен в европейской части Турции. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, Минэнерго уже начало соответствующую работу с российской стороной. С помощью создания газового хаба Россия надеется переместить транзит с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. При этом в Европе заявляли, что регион стремится как можно быстрее снизить зависимость от российского газа.