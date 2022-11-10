Россия назвала темы для переговоров в рамках G20

Захарова: Россия на G20 озвучит инициативы по зерну и газовому сотрудничеству с Турцией

Россия на саммите «Большой двадцатки» (G20) будет обсуждать тему поставок крупных партий зерна и удобрений и вести диалог по наращиванию газового сотрудничества с Турцией. Такие инициативы назвала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.

По ее словам, Москва на переговорах также подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов на зарубежные рынки.

О создании международного газового хаба Турция и Россия задумались в октябре — он будет построен в европейской части Турции. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, Минэнерго уже начало соответствующую работу с российской стороной. С помощью создания газового хаба Россия надеется переместить транзит с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. При этом в Европе заявляли, что регион стремится как можно быстрее снизить зависимость от российского газа.