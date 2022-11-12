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00:47, 13 ноября 2022Силовые структуры

Уголовное дело завели из-за ушедшей из детского клуба полуторагодовалой девочки

СК возбудил дело из-за самостоятельно ушедшей из детского клуба полуторагодовалой девочки

Фото: kirov.sledcom.ru

Уголовное дело возбудили в Кирове в отношение владелицы детского клуба, из которого на улицу самостоятельно ушла раздетая полуторагодовалая девочка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Кировской области.

Инцидент произошел днем в четверг, 10 ноября. Полуторагодовалый ребенок, на котором был только подгузник, заметили шагающим босиком по улице Чапаева курьер и неравнодушная пенсионерка. Они отнесли ребенка в квартиру, откуда вызвали скорую помощь. При этом, сотрудники не заметили пропажи, несмотря на то что ребенка не было около часа.

В отношении владелицы клуба возбудили уголовное дело в соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

Ранее стало известно, что в детском саду Челябинска воспитательница избила ребенка, который отказался обедать. Сначала попыталась принудительно накормить ребенка, а затем ударила его по лицу.

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Марина Совина
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