Полуторагодовалый ребенок сбежал из российского детского сада

Mash: в Кирове полуторагодовалый ребенок в подгузнике сбежал из частного детсада

В Кирове полуторагодовалый ребенок, одетый только в подгузник, сбежал из частного детского сада. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как уточняет издание, сотрудники российского детсада не заметили пропажи, несмотря на то, что ребенка не было в саду около часа. На улице его нашли курьер и неравнодушная пенсионерка. Они отнесли ребенка в квартиру, откуда вызвали скорую помощь.

Сейчас ребенок находится в безопасности и восстанавливается, его родителей нашли. Местные жители планируют подать жалобу на детсад и привлечь его сотрудников к уголовной ответственности за халатность и оставление несовершеннолетнего в опасности.

Ранее стало известно, что в Сочи две воспитательницы детского сада систематически избивали воспитанников с аутизмом. Издевательства над детьми попали на видео.