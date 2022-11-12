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13:57, 12 ноября 2022Россия

Полуторагодовалый ребенок сбежал из российского детского сада

Mash: в Кирове полуторагодовалый ребенок в подгузнике сбежал из частного детсада

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В Кирове полуторагодовалый ребенок, одетый только в подгузник, сбежал из частного детского сада. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как уточняет издание, сотрудники российского детсада не заметили пропажи, несмотря на то, что ребенка не было в саду около часа. На улице его нашли курьер и неравнодушная пенсионерка. Они отнесли ребенка в квартиру, откуда вызвали скорую помощь.

Сейчас ребенок находится в безопасности и восстанавливается, его родителей нашли. Местные жители планируют подать жалобу на детсад и привлечь его сотрудников к уголовной ответственности за халатность и оставление несовершеннолетнего в опасности.

Ранее стало известно, что в Сочи две воспитательницы детского сада систематически избивали воспитанников с аутизмом. Издевательства над детьми попали на видео.

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Варвара Кошечкина
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