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20:23, 12 ноября 2022Мир

Россияне бросились приобретать «золотые паспорта» в Гренаде

Bloomberg: после отмены запрета на «золотые визы» для россиян Гренада получила 200 заявок

Фото: Shutterstock

Спрос на получение «золотых паспортов» в Гренаде вырос в четыре раза после того, как государство отменило запрет на подачу заявлений россиянам. О том, что россияне бросились приобретать «золотые визы» в этом островном государстве, сообщает Bloomberg.

Советник гренадской визовой программы Ричард Халлам заявил, что в стране ожидают получить в 2022 году большую часть заявлений на гражданство от россиян. До отмены запрета в июне поданные заявки находились в «подвешенном состоянии».

Гражданство Гренады предоставляется в обмен на инвестиции в размере до 150 тысяч долларов США (9,1 миллиона рублей) в экономику страны. По данным Минфина страны, с момента снятия запрета поступило почти 200 заявок на получение визы для инвесторов.

Согласно проведенному в июле исследованию компании Tranio, международного брокера недвижимости, за первое полугодие 2022 года спрос россиян на недвижимость за рубежом вырос на 61 процент.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года спрос на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) среди граждан России подскочил на 104,16 процента относительно августа. Специалисты отметили, что в текущем году они впервые зафиксировали трехзначный рост спроса со стороны граждан России.

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Алиса Дмитриева
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