Освобожденный боец ДНР рассказал об жестокости сотрудников СБУ

Освобожденный из плена сержант ДНР рассказал об издевательствах сотрудников СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) оказались самыми жестокими в отношении с военнопленными. Об этом РИА Новости рассказал освобожденный сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов.

Он рассказал, что во время каждой поездки работники спецслужбы надевали ему мешок на голову и наносили сильный удар по спине, который из-за большой гематомы называли «крымским загаром». Также, по его словам, зачастую пленных во время допросов пытали током. «Это как часть их работы, держать в напряжении, напрячь, запугать», — объяснил боец.

В октябре военнослужащий ЛНР Александр Чупра рассказал, как украинец на первом допросе воткнул ему нож в ногу и раскачивал его в ране за то, что пленный замешкался с ответом на вопрос о номере его первой школы. При этом его на самом деле не интересовали ответы, поскольку названный наобум номер удовлетворил ведущего допрос.

