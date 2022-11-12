Названы украшения из возможного наследства дочери герцогов Сассекских

The Mirror: названа стоимость возможного наследства дочери Меган Маркл и принца Гарри

Дочь герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор может унаследовать принадлежавшие Меган и принцессе Диане ювелирные украшения на общую сумму 410 тысяч фунтов (29,3 миллиона рублей). Об этом сообщает The Mirror.

Лилибет родилась в 2021 году и однажды может унаследовать самые впечатляющие и узнаваемые украшения. Эксперты по ювелирным изделиям из компании Стивен Стоун назвали возможную стоимость коллекции, которая может составить наследство Лилибет: 410 тысяч фунтов (29,3 миллиона рублей).

В первую очередь Меган Маркл, вероятнее всего, передаст своей дочери свой браслет Cartier стоимостью 150 тысяч фунтов (10,7 миллиона рублей), который был на ней в день свадьбы с принцем Гарри. Браслет выполнен из 104 бриллиантов круглой огранки и 52 бриллиантов багетной огранки общим весом 5,61 карата и белого золота весом 18 карат. Еще одно украшение, которое, возможно, войдет в будущее наследство Лилибет — кольцо с аквамарином. Это кольцо когда-то принадлежало Диане, принцессе Уэльской. Стоимость кольца оценивается в 75 — 85 тысяч фунтов (5,3 — 6 миллионов рублей). Диана надевала его всего дважды. Впоследствии кольцо досталось Меган в качестве свадебного украшения.

Кроме того, Лилибет может достаться бабушкин золотой браслет стоимостью 25 тысяч фунтов (1,7 миллиона рублей). Меган, очевидно, нравится это украшение, так как она носила его во время королевского турне с принцем Гарри в 2018 году.

В числе прочих украшений Лилибет может достаться обручальное кольцо Меган за 10 тысяч фунтов (715,2 тысячи рублей), ее серьги-гвоздики Cartier за 3,5 тысячи фунтов (250,3 тысячи рублей) и принадлежавшие Диане наручные часы Tank Française. Возможно, девочка унаследует и помолвочное кольцо матери стоимостью 120 тысяч фунтов (8,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что королевская прислуга испугалась противостоять герцогине Сассекской Меган Маркл после того, как та надела «кровавые» украшения на государственный ужин. Маркл надела серьги, подаренные ей наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом всего через три недели после смерти журналиста Джамаля Хашогги, убийство которого было санкционировано принцем.

