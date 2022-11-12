Британцы массово отказались от собак из-за кризиса

Express: британцы с «пугающей скоростью» отдают собак в приюты из-за роста цен

Жители Великобритании стали массово отдавать своих собак в приюты из-за роста цен на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает Express.

По информации издания, каждый день в благотворительные организации «с пугающей скоростью» прибывают бездомные и брошенные питомцы. «Сейчас ситуация неумолима», — констатировала основательница одного из приютов Ванесса Уоддон.

Кроме того, участились случаи, когда хозяева «нежелательных» собак выдают их за бездомных животных, чтобы в срочном порядке поместить их в приют. Число желающих забрать питомцев к себе домой также резко снизилось, пишет Express.

Ранее жителям Великобритании посоветовали мыть голову, принимать душ и сушить волосы феном в ночное время ради экономии на счетах за электроэнергию. Представители строительной компании Homebuilding отметили, что в зависимости от тарифа все перечисленные действия можно совершить до семи часов утра. По данным энергорегулятора Ofgem, стоимость электроэнергии в настоящее время составляет 34 пенса (около 23 рублей) за киловатт-час.

