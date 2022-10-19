Британцам предложили мыть голову ночью ради экономии электроэнергии

Работники Homebuilding советуют британцам мыть голову ночью для экономии электроэнергии

Представители строительной компании Homebuilding посоветовали жителям Великобритании мыть голову, принимать душ и сушить волосы феном в ночное время ради экономии на счетах за электроэнергию. Об этом сообщает издание Express.co.uk со ссылкой на данные энергорегулятора Ofgem.

Работники организации отметили, что в зависимости от тарифа, все перечисленные действия можно совершить до семи часов утра.

По данным энергорегулятора Ofgem, стоимость электроэнергии в настоящее время составляет 34 пенса (около 23 рублей) за киловатт-час, а работающий от сети фен в течение восьми минут потребляет до 1,8 киловатт, что приравнивается к 6 пенсам в день (около 4 рублей). В свою очередь, данная сумма может увеличиться, если он используется дольше и в дневные часы.

В июле стало известно, что британцам пришлось заменить шампунь на средство для мытья посуды из-за роста цен в стране. Специалисты благотворительного фонда Freedom4Girls рассказали, что жители страны вынуждены экономить на еде и предметах первой необходимости, в частности, средствах личной гигиены. Таким образом, они стали использовать гель для мытья посуды не только по его прямому назначению, но и в качестве шампуня и порошка для стирки.

