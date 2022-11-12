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14:20, 12 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух американских радиолокационных станций

Минобороны заявило о ликвидации двух радиолокационных станций из США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российские военные уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 на Украине и в ДНР. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что станции американского производства находились в районе населенных пунктов Лозовая в Харьковской области и в районе Зеленой Долины в Донецкой народной республике.

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Помимо этого, в Запорожской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады Украины. Склад техники и вооружения, в свою очередь, был ликвидирован в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области.

Ранее оборонное ведомство отчиталось об уничтожении двух пунктов управления ВСУ и иностранных наемников — удары по пунктам были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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