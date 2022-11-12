Байден выразил обеспокоенность реконструкцией КНР военно-морской базы в Камбодже

Президент США Байден обеспокоился реконструкцией Китаем военно-морской базы в Камбодже

Президент США Джо Байден на встрече с премьером Камбоджи Хун Сеном выразил обеспокоенность реконструкцией Китаем военно-морской базы в Камбодже Реам. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Кроме того, американский лидер заявил о важности полной прозрачности деятельности Вооруженных сил КНР на военно-морской базе Реам.

Ранее вице-президент США Камала Харрис осудила действия Китая в Тихом океане и пообещала углубить неофициальные связи с Тайванем. Она сделала соответствующее заявление во время посещения крупнейшего в мире зарубежного объекта Военно-морских сил (ВМС) США в Йокосуке, недалеко от японской столицы.

Отношения Соединенных Штатов и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.