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07:53, 12 ноября 2022Мир

Обучение украинских новобранцев в Великобритании вызвало проблемы

Financial Times: срок подготовки бойцов в ВСУ в Великобритании вызвал проблемы

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Во время подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великобритании возник ряд проблем. Об этом сообщает газета Financial Times.

Около 3000 новобранцев ВСУ закончат свое обучение в Великобритании до 25 декабря. Еще 7000 уже завершили его, так как начали еще в июне. Они прошли пятинедельный курс, во время которого получили минимальный набор боевых навыков: обращение с оружием, базовые боевые тактики вроде фланговых маневров или кибербезопасности. Однако, как отмечают организаторы обучения, пяти отведенных недель недостаточно для на полноценной подготовки, ведь в британской армии на базовый курс отводится 14 недель.

Также сложность вызвало то, что украинцы проходят обучение как независимые служащие, а не сформированными подразделениями. Автор статьи отметил еще одну деталь, которая мешает сплочению новобранцев ВСУ. «Многих украинцев не берут в одинаковые подразделения», — указано в статье.

Причина этого кроется в том, что бойцы из Украины происходят из разных частей ВСУ.

В скором времени Европейский союз начнет обучение более десятка тысяч военных Вооруженных сил Украины. Уточняется, что ЕС подготовит 15 тысяч украинских солдат в рамках миссии EUMAM Ukraine. Им также выдадут необходимые боеприпасы, на которые выделили 16 миллионов евро.

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Екатерина Подвигина
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